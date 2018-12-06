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Falcon 9 iniş yaparken düştü

06 Aralık 2018 14:32

Elon Musk'ın şirketi Space X Uluslararası Uzay İstasyonu'na roket fırlattı ancak Falcon 9 iniş esnasında kontrolü kaybederek suya düştü. Space X'in uzay roketi Dragon, Cape Canaveral uzay istasyonundaki iniş bölgesine yaklaşırken kontrolü kaybetti ve suya düştü. Kalkışından 48 saat geçmeden iniş için hazırlandığı sırada kontolünü kaybedip düşen roket Pazartesi günü yerel saatle öğleden sonra 1316'da Kennedy Uzay İstasyonu'ndan fırlatılmıştı. Canlı yayını kesen Space X roketin düşme anını izleyicilerine yansıtmadı. Elon Musk ise twitterdan yayınladığı videoda roketin iniş takımlarının dönerek arızalandığını takipçileriyle paylaştı.

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