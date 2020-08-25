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Fahrettin Altun’dan ’Kızıl Elma Marşı’ paylaşımı

25 Ağustos 2020 08:00

İletişim Başkanlığınca, Malazgirt Zaferi’nin 949. yıl dönümü dolayısıyla "Kızıl Elma" marşı ile marşın yer aldığı video klip hazırlandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Başkanı Fahrettin Altun, "Kızıl Elma" marşının yer aldığı klibi, "Bizim için 'Kızıl Elma'? büyük ve güçlü Türkiye’dir. Malazgirt'ten 15 Temmuz'a destanlar yazan milletimizin kutlu yürüyüşüdür. Kızıl Elma, gölgesinde nice mazlumun serinlediği ulu çınardır. Cebelitarık'tan Hicaz'a, Balkanlardan Asya'ya tüm insanlığın hasretle beklediğidir." sözleriyle Twitter hesabından paylaştı.

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İletişim Başkanı Fahrettin AltunMalazgirt Zaferi’Kızıl Elmamarş949. yıl dönümü

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