Fahrettin Altun'dan Erdoğan paylaşımı: Türkiye’nin geri dönülmez bir şekilde yükselişe geçişinin 6. sene-i devriyesi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halk tarafından seçilişinin 6. yıldönümünü kutladı.

Altun paylaştığı video ile "Bugün 10 Ağustos. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın doğrudan halk tarafından seçilişinin 6. yıldönümü. Bir başka deyişle güçlü ve büyük Türkiye’nin geri dönülmez bir şekilde yükselişe geçişinin 6. sene-i devriyesi. Kutlu olsun!" ifadelerini kullandı.