"Fahrettin Altun'la İbrahim Kalın'ın kıyaslandığı video kaldırıldı"

İktidara yakınlığı ile bilinen, hükümet politikalarına yönelik eleştirilere tepki videolarının yayınlandığı bir Youtube kanalında, CHP'nin Fahrettin Altun için yaptığı "Senin milli iradeyle ne ilgin var; atanmışsın" sözlerine tepki gösterildi. Videoda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a yönelik eleştirilere değinilirken Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Altun kıyaslandı.

Videoda yapılan kıyas sırasında “Peki neden İbrahim Kalın değil de Fahrettin Altun?” diye sorulup, “Ağayı (Erdoğan) dövemeyen marabasını dövermiş, kabul. Ama hangi marabasını? Herhalde rızasına en muvaffık iş yapanını, ona en sadık olanını, düşmanlarını öz düşmanı gibi bilenini" cevabı veriliyordu.

Fakat dün akşam üstü paylaşılan video, sosyal medyada iktidar yanlısı hesaplarda yayılmaya başladıktan bir süre sonra yayınlandığı Youtube hesabından silindi. Serbestiyet'te yer alan kulis haberine göre videonun silinmesinin arkasında İbrahim Kalın’ın bu videodan rahatsız olması var.