T24 LogoT24 Logo
Haberler

"Fahrettin Altun'la İbrahim Kalın'ın kıyaslandığı video kaldırıldı"

Serbestiyet'te yer alan kulis haberine göre videonun silinmesinin arkasında İbrahim Kalın var

21 Ağustos 2020 10:50

İktidara yakınlığı ile bilinen, hükümet politikalarına yönelik eleştirilere tepki videolarının yayınlandığı bir Youtube kanalında, CHP'nin Fahrettin Altun için yaptığı "Senin milli iradeyle ne ilgin var; atanmışsın" sözlerine tepki gösterildi. Videoda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a yönelik eleştirilere değinilirken Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Altun kıyaslandı. 

Videoda  yapılan kıyas sırasında “Peki neden İbrahim Kalın değil de Fahrettin Altun?” diye sorulup, “Ağayı (Erdoğan) dövemeyen marabasını dövermiş, kabul. Ama hangi marabasını? Herhalde rızasına en muvaffık iş yapanını, ona en sadık olanını, düşmanlarını öz düşmanı gibi bilenini" cevabı veriliyordu. 

Fakat dün akşam üstü paylaşılan video, sosyal medyada iktidar yanlısı hesaplarda yayılmaya başladıktan bir süre sonra yayınlandığı Youtube hesabından silindi. Serbestiyet'te yer alan kulis haberine göre videonun silinmesinin arkasında İbrahim Kalın’ın bu videodan rahatsız olması var. 

ETİKETLER

youtubefahretin altunibrahim kalıncumhurbaşkanı erdoğanchpeleştiriatanmışsınsavunmakulis haberiserbestiyetkaldırıldıibrahim kalın tepkisilinen videobüşra alsal

Diğer Videolar

Pantolonun cebinde unutulan bin 600 Euro’yu sahibine teslim etti

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 6 Ekim 2020

Otobüste 'sosyal mesafe' tartışması; yanından kaldırmaya çalıştı

Bataklığa saplanan inek böyle kurtarıldı

Yaşar Kemal 97 yaşında...

Karaman'da 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırının görüntüleri

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

GATA başhekim yardımcısı erkeklere 'boşanmak yerine ikinci eş alın' çağrısı...

"Boşanmak yerine ikinci eş alın" diyen GATA Başhekim Yardımcısı 5...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Türkiye'deki en iyi üniversiteler açıklandı...

Bilal Erdoğan'ın arkadaşının şirketiyle yaptığı sözleşmeyi fesheden TMSF, 45 milyon...

Erkeklere ‘boşanmak yerine ikinci eş’ çağrısı yapan ve görevden alınan...

Erdoğan'dan 'yüz yüze eğitim' açıklaması: Kapsamını genişletme kararı aldık...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimin başlama tarihini...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

GATA başhekim yardımcısı erkeklere 'boşanmak yerine ikinci eş alın' çağrısı...

"Boşanmak yerine ikinci eş alın" diyen GATA Başhekim Yardımcısı 5...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24