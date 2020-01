Facebook'un patronu buz dolu kovayı başından aşağı dökerse...

Amyotrofik lateral skleroz hastalığıyla savaşmak amacıyla başlatılan bir kampanya hızla yayılıyor. Başından aşağı soğuk su döken her kişi, 3 kişiye meydan okuyor. Kampanyaya destek veren her kişi aynı zamanda üç farklı kişiye de meydan okumak zorunda. Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg, bu kampanyaya katılmaları için Microsoft’un kurucusu Bill Gates'in de aralarında bulunduğu 3 kişiye meydan okudu. Zuckerberg,Amyotrofik lateral skleroz hastalığıyla savaşmak amacıyla başlatılan bir kampanya kapsamında buz gibi bir kova suyu başından aşağıya döktü. Meydan okunan kişilerin kendilerine meydan okuyan kişi gibi buz gibi bir kova suyu başlarından aşağı dökmeleri bekleniyor. Bunu yapmak istemeyenlerin ise kampanyaya bağışta bulunması gerekiyor. Mark Zuckerberg'e New Jersey valisi Chris Christie, meydan okumuştu. Bunun ardından meydan okumayı kabul eden Zuckerberg aynı zamanda kampanyaya bağışta da bulundu.