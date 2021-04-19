T24 LogoT24 Logo
Haberler

Fabrika önünde açıklama yapmak isteyen Sinbo işçilerine müdahale: 3'ü gazeteci 6 kişi gözaltına alındı

19 Nisan 2021 14:39

Sendikal faaliyetleri nedeniyle işten çıkarılan Sinbo işçilerinin açıklamasına müdahale eden polis, aralarında üç gazeteci de bulunan beş kişiyi gözaltına aldı.

İstanbul Avcılar’da bulunan Sinbo Fabrikası’nda kötü çalışma koşullarına karşı Tüm Otomotiv ve Metal İşçileri Sendikası’na (TOMİS) üye oldukları için Kod-29 ile işten çıkarılan işçilerin fabrika önünde yapmak istediği açıklamaya polis müdahale etti.

Pandemiyi gerekçe göstererek açıklamayı engelleyen polis, bir Sinbo işçisi, bir sendika temsilcisi ve üç gazeteciyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınanlar şöyle: Sinbo işçisi Dilbent Türker, TOMİS İstanbul Temsilcisi Onur Eyidoğan, Kızıl Bayrak Muhabiri Kardelen Yoğungan, Özgür Gelecek Muhabiri Taylan Özgür Öztaş ve Mücadele Birliği Muhabiri Serpil Ünal.

sinboişçifabrikaavcılareylem

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 7 Haziran 2021

Sedat Peker'in hakkında iddialarda bulunduğu Veyis Ateş HaberTürk TV'de ekrana çıkmadı

Erdoğan'ın karşısında bacak bacak üstüne atan kadın uyarıldı

Şişli’de sokakta şiddet gören kadını, motosikletli grup böyle kurtardı

Cüneyt Özdemir: Turizm Bakanı 'aşılandım' videosu için "Benim de içime sinmemişti" dedi

Bastığı kiriş kırılan hırsız, girmeye çalıştığı pencereden böyle düştü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Şarkıcı Aynur Aydın, köpeğe tecavüz eden kişinin serbest bırakılmasına gözyaşları...

Sedat Peker, Erdoğan'ın yeğeninin eşi Serdar Ekşioğlu ile yaptığı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Uyuşturucu baronu Behçet Töre'den Halil Falyalı iddiası: Birlikte uyuşturucu ticareti...

Veli Küçük: Bakan Soylu doğru söylemiyor!...

Rasim Ozan Kütahyalı'dan Sedat Peker'in iddialarına yanıt: Sezgin Baran Korkmaz'ın...

Sedat Peker'in 'çanta çanta' para gönderdiği iddiasında bulunduğu Metin Külünk...

İsmet Berkan: Sezgin Baran Korkmaz’ın 45 milyon dolar alacağı İnan...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Şarkıcı Aynur Aydın, köpeğe tecavüz eden kişinin serbest bırakılmasına gözyaşları...

Sedat Peker, Erdoğan'ın yeğeninin eşi Serdar Ekşioğlu ile yaptığı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24