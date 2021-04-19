Fabrika önünde açıklama yapmak isteyen Sinbo işçilerine müdahale: 3'ü gazeteci 6 kişi gözaltına alındı

Sendikal faaliyetleri nedeniyle işten çıkarılan Sinbo işçilerinin açıklamasına müdahale eden polis, aralarında üç gazeteci de bulunan beş kişiyi gözaltına aldı.

İstanbul Avcılar’da bulunan Sinbo Fabrikası’nda kötü çalışma koşullarına karşı Tüm Otomotiv ve Metal İşçileri Sendikası’na (TOMİS) üye oldukları için Kod-29 ile işten çıkarılan işçilerin fabrika önünde yapmak istediği açıklamaya polis müdahale etti.

Pandemiyi gerekçe göstererek açıklamayı engelleyen polis, bir Sinbo işçisi, bir sendika temsilcisi ve üç gazeteciyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınanlar şöyle: Sinbo işçisi Dilbent Türker, TOMİS İstanbul Temsilcisi Onur Eyidoğan, Kızıl Bayrak Muhabiri Kardelen Yoğungan, Özgür Gelecek Muhabiri Taylan Özgür Öztaş ve Mücadele Birliği Muhabiri Serpil Ünal.