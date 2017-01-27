!f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali'nin reklam filmi yayınlandı

16. !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali'nin "İyileştiren Şeyler" temalı 2017 kampanyasının yüzü olan reklam filmi bugün yayımlandı. !f 2017 reklam filmi, kapalı bir alanda yaşamak zorunda bırakılmış bir grup insanın kaçma çabasını ve sonunda karşılaştıkları sürprizi konu alıyor. Yaratıcı yönetmenliğini Ayşe Bali ve Emre Kaplan'ın üstlendiği, yaratıcı ekibinde Setenay Özcan Yıldırım, Gizem Şengüler, Resul Geniş, Sezer Üstüngel ve Sevil Şimşek'in yer aldığı !f 2017 reklam filmi, geçen yıl olduğu gibi Cansu Boğuşlu yönetmenliğinde ve Tamer Üner yapımcılığında Spark Film tarafından çekildi. Filmin görüntü yönetmenliğini Andaç Şahan ve müziklerini Tufan Aydın üstlenirken, post prodüksiyonu MOJO tarafından yapıldı. !f İstanbul 2017 afişinde ise Amerikalı fotoğraf sanatçısı Arielle Bobb Willis'in çalışması kullanılırken, tasarımı Resul Geniş tarafından yapıldı. !f İstanbul, 16-26 Şubat tarihleri arasında İstanbul'da, 2-5 Mart tarihleri arasında ise Ankara ve İzmir'de gerçekleşecek ve bağımsız sinemanın en iyilerini, yılın çok konuşulan, bol ödüllü filmlerini sinemaseverlerle buluşturacak.