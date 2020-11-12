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F1 araçları İstanbul'u turladı

Araçlar, köprü üzerinden iki kıta arasında tur atarak renkli görüntüler oluşturdu

12 Kasım 2020 08:25

Formula 1 araçları, yarışlar öncesinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve tarihi kültürel mekanlarda sürüş gerçekleştirdi.

Araçlar, köprü üzerinden iki kıta arasında tur atarak renkli görüntüler oluşturdu.

Yapılacak Formula 1 yarışları hakkında konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “İstanbul, daha önce yapılan yarışlardaki tecrübesinin ışığında, bu pandemi sürecinde, bütün kurum ve kuruluşlarıyla güzel bir işbirliği, takım ruhu göstererek en güzel şekilde yarışa hazırlandı” dedi.

Formula 1 Türkiye Grand Prix'si 15 Kasım Pazar günü saat 13.10'da başlayacak. Yarıştan 1 gün önce yapılacak sıralama turları ise 15.00'te gerçekleştirilecek.

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istanbulformüla 1 yarışı15 Temmuz Şehitler Köprüsü

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