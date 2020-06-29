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Ezgi Mola'dan sosyal medyada gündem olan 'Muazzez Abacı' taklidi

29 Haziran 2020 11:52

Oyuncu Ezgi Mola, Bartu Küçükçağlayan'ın Instagram'daki canlı yayının final bölümü için Muazzez Abacı taklidi yaptı. Mola'nın Abacı taklidi benzerliği nedeniyle sosyal medyada konuşulanlar arasına girdi. 

Oyuncu Bartu Küçükçağlayan ve yönetmen Melikşah Altuntaş'ın hazırladığı ve Instagram'da canlı olarak yayınlanan Mücbir Sebepler programı için Muazzez Abacı taklidi yaptı.

Bu anları Instagram hesabından paylaşan oyuncuya meslektaşlarından da tebrik yorumları yağdı. Cem Davran kısa sürede 176 binden fazla beğeni alan Mola için "Allah seni bildiği gibi yapsın, evde kahkaha attık. Deli şey" yorumunu yaptı.

 

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