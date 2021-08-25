T24 LogoT24 Logo
Haberler

Ezgi Mola, Koronavirüs'e yakalandığını açıkladı: Testlerimi yarısı negatif yarısı da pozitif çıktı

"İyi ki iki aşımı da yaptırmışım"

25 Ağustos 2021 09:17

Oyuncu Ezgi Mola Koronavirüs'e yakalandı. 7 kez test yaptıran oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Testlerimi yarısı negatif yarısı da pozitif çıktı. İki aşımı da yaptırdığım için en ufak semptom göstermeden geçiriyorum" dedi.

Aşı olduğu için hastalığı hafif atlattığının altını çizen Mola, herkesi de aşı olması gerektiği konusunda uyararak "Ne yazık ki yoğun bakımda ünitesine bulunan hastalarının yüzde 90'ının aşısı yok. Lütfen siz de aşınızı yaptırın" çağrısında bulundu.

Instagram'dan sağlık durumu hakkında bilgi veren oyuncu, "Arkadaşlar, temasım olduğu için kendimi karantinaya aldım. 7 kez test oldum, testlerimin bazıları pozitif, bazıları ise negatif. Dolayısıyla bu risk durumu devam ettiği için de sürekli negatif çıkana kadar ben testlerime devam edeceğim. İki doz aşı olmamın etkisiyle en ufak bir semptom göstermiyorum. İyi ki iki aşımı da yaptırmışım" dedi.

 

Ezgi MolaKoronavirüse yakalandıInstagram

Diğer Videolar

Yer Bolu; cadde ortasında silahlı çatışma

Ankara’nın başkent oluşunun yıl dönümü Çankaya’da kutlandı

Lise öğrencisi banyoda su israfını önleyen sistem geliştirdi

Avcılar'da polise silahlı saldırı anı kamerada

Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki: Muhalefetle iktidar arasındaki fark neredeyse yüzde 60'a yüzde 40 muhalefet lehine

Sokak ortasında kurşun yağdırdı

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24