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Ezeli rakibi, Naim Süleymanoğlu'nun tabutunu öperek veda etti

19 Kasım 2017 17:56

’Cep herkülü’ Naim Süleymanoğlu’nun cenazesine katılan ezeli rakibi Yunan rakibi Leonidis, Süleymanoğlu’nun Türk bayrağına sarılı tabutunu öperek ünlü halterciye veda etti. 50 Yaşında hayatını kaybeden eski milli halterci Naim Süleymanoğlu için Fatih Camii’nde cenaze töreni düzenleniyor. Süleymanoğlu’nun rakibi olan Yunan halterci Leonidis de cenazeye katılan isimler arasındaydı. Eskiden Süleymanoğlu’un en önemli rakibi olan Leonidis Fatih Camii’nde Süleymanoğlu’nun tabutunun yanına geldi. Tabutun başında bir süre bekleyen Leonidis, ardından Süleymanoğlu’nun Türk bayrağına sarılı tabutunu öperek ona veda etti.

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