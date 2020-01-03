Ezel Akay duyurdu: 9 kere Leyla'nın ilk planını çektim

Ezel Akay’ın yönetmenliğini yaptığı ve yıldız isimlerin buluştuğu '9 Kere Leyla'nın çekimleri başladı. Ezel Akay, sosyal medya platformu İnstagram üzerinden yaptığı duyuruda "9 sene sonra, '9 kere Leyla'nın setinde ilk planımı çektim" dedi.

Ezel Akay'ın 'Neredesin Firuze' ve 'Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?' gibi çok ses getiren filmlerinde oynayan Haluk Bilginer de projede yer alacak.

Elçin Sangu, Fırat Tanış, Alican Yücesoy, Hakan Eke, Emre Kıvılcım ve İhsan Ceylan gibi isimlerin kadrosunu oluşturduğu filmin konusu ise şöyle:

‘9 Kere Leyla', zengin iş adamı Adem'in (Haluk Bilginer) genç sevgilisi Nergis (Elçin Sangu) uğruna evliliğini bitirmeye çalışmasının eğlenceli hikayesini anlatıyor. Adem boşanmayı reddeden aşırı domestik karısı Leyla'yı (Demet Akbağ) 9 kere öldürmeyi deniyor ama beceremiyor. Beklenmedik komik sürprizlerle dolu bu yolculukta Adem, istemeden de olsa sadece iyi bir şeye sebep oluyor: “Kadınların yeni bir dünya kurmasına”