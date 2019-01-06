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Spor

Eyüpspor 100'üncü yılını kutladı

06 Ocak 2019 22:34

Eyüpspor kurulduğu günden bu yana 100 yılı geride bıraktı. Kulüp 100'üncü yılını saat 19:19'da, 1919 adet meşale ve kortej eşliğinde kutladı. Eyüpspor, kuruluşunun 100'üncü yılında, kortej ve mehter takımının da yer aldığı bir etkinlik düzenledi. Kortejde Eyüplü taraftarlar kulübün kuruluş yılınaözel 1919 meşale ile yürüyüş yaptı. Saat olarak da 19:19'da gerçekleştirilen yürüyüşe Adalet ve Kalkınma Partisi Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken eşlik etti. Eyüpsultan Çarşısı'nda Mehter takımının da eşlik ettiği etkinlikte, Eyüplüler büyük bir kortej oluşturdu.Programda söz alan AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, taraftarlar olarak birlik olunması gerektiğinin altını çizdi. Köken, "Sporu her alanda yaşayan ve zirveye çıkan bir dal haline getirmemiz lazım. Bu akşam gördüğüm kalabalık her şeye layık. 100'üncü yılımız kutlu olsun" dedi.

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