Eyüp Belediyesi zabıtası ile İBB yetkilisi arasında tartışma: "Komando gibi gözdağı vermeniz doğru değil"

26 Ağustos 2020 11:55
AKP'li Eyüp Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Halk Ekmek büfesini kaldırmaya çalıştı. Olay yerine gelen İBB Halk Ekmek A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama, verilen emrin hukuksuz olduğunu söyleyerek zabıtalarla tartıştı.
Olayı sosyal medya adresinden paylaşan İBB Halk Ekmek AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama, "İBB’nin tasarrufunda olan, Eyüp - Karadolap Mahallesi Atatürk Bulvarında bulunan Halk Ekmek büfemize Eyüp Belediyesi zabıtalarının hukuksuz müdahalesine izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
© Tüm hakları saklıdır.