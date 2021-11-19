EYTFED Başkanı Gönül Boran Özüpak: Önümüz seçim arefesi, görmeyeni görmeyecek, duymayanı duymayacağız

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Federasyonu (EYTFED) Başkanı Gönül Boran Özüpak, EYT’lilerin sorunların artık görmezden gelinemeyeceğini, siyasi iradenin vaat vermek yerine somut adımlar atmasını beklediklerini söyledi. Olası bir seçimde yaşadıkları sorunların bir seçim malzemesi olarak kullanılmasını da istemediklerini dile getiren Özüpak, “Seçimler olursa da bizi görmeyeni görmeyecek, duymayanı duymayacağız” dedi.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Federasyonu (EYTFED) Başkanı Gönül Boran Özüpak, EYT’lilerin sorun ve taleplerini Barış Soydan’a anlatarak, son dönemde yaşanan tartışmaları yorumladı.

"Eğer samimi iseler bu sorun çözülecek"

Taleplerinin ‘erken emeklilik’ olarak nitelendirilmesinin doğru olmayacağını belirten Özüpak, “Ailelerimizle birlikte 15-20 milyonluk bir nüfusuz. Saati saatini tutmayan bazı açıklamalar geldi. Milletvekili çıkıp ‘çalışma yapıyoruz’ diyor, diğeri çıkıp ‘çalışma yok’ diyor. Biz bu söylemlerin yanar dönerliği ile mücadelemizi bırakacak değiliz” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin grup toplantısında “EYT sorunu siyasi uzlaşmayla TBMM’de çözülmeli” sözlerini hatırlatan Özüpak, “Eğer samimi iseler bugün m muhalefet partilerinin ve MHP’nin oyları ile bu sorun çözülecek. Bizim beklentimiz bu yönde. Öteki türlü ‘yapacağız, çözeceğiz’ söylemlerine kanacak yaşı çoktan geçtik. Süreci takip ediyoruz” diye konuştu.

"Mezara kadar çalışıp sistemde kalmak isteyenler değiliz”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Vedat Bilgin’den istedikleri randevuyu alamadıklarını dile getiren EYTFED Başkanı Gönül Boran Özüpak, “Defalarca özel kalemini bizzat aradım. En son federasyonumuz adına bir dilekçe ile randevu istedik ama henüz bir dönüş gelmedi” dedi. Sorunun çözümü için önerilerini anlatan Özüpak, “Bu mağduriyetin tek formülü, 4447 sayılı kanunun geriye işletilmesinin iptalidir. Bize, yaş haddini, kademenin kademesini getirerek ya da emekli aylığından kesinti gibi formüller aramaya gerek yok. Sadece 4447 sayılı kanunun geriye işletilmesinin iptalini istiyoruz. Mezara kadar çalışıp sistemde kalmak isteyenler değiliz” ifadelerini kullandı.

"Görmeyeni görmeyecek, duymayanı duymayacağız"

EYT’liler için konuşulan Finlandiya modeli çözümünün Türkiye için gerçekçi olmadığını dile getiren Özüpak, “Oranın şartları ile buranın şartları aynı değil. Oranın emeklisi bu formülle dünyayı geziyor. Biz açlığa ve sefalete mahkum edecek, maaş kesintileri yapılacak çözümleri kabul etmiyoruz” dedi. Özüpak, “Reform diye sunulan yasalar bizi haklarımızdan mahrum bırakıyor” diye konuştu.

Özüpak, “Biz anayasal hakkımızı istiyoruz. Bedelini peşinen ödediğimiz primlerimizle bütçeye yük olmadığımızı söyledik. Bu söylemlerimizden vazgeçmeyeceğiz. Önümüz seçim arefesi. Umudumuzu yitirmedik. Görmeyeni görmeyecek, duymayanı duymayacağız. Bu haliyle de iktidarı muhalefet, muhalefeti de iktidar yapabilecek 15-20 milyonluk bir nüfusla biz burada varız” ifadelerini kullandı.