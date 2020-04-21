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Eylülde açılması beklenen Göztepe Şehir Hastanesi havadan görüntülendi

21 Nisan 2020 09:12

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Eylül ayında hizmete girmesinin planlandığını duyurduğu Göztepe Şehir Hastanesinin inşaatında sona gelindi. İnşaatında sona gelinen Göztepe Şehir Hastanesi havadan görüntülendi.

Toplamda bin yatak kapasiteli hastanenin 1. etabı 688 yataktan oluşuyor. Proje, 13 katlı ve 3 blok olarak inşa ediliyor. 256 bin metrekarelik alanda inşaatı süren Göztepe Şehir Hastanesi hizmet vereceği alan olarak Anadolu yakasının en büyük ve işlevsel hastaneleri arasında olma özelliğini taşıyor. Yeni yapıda yüzde 90’ı tamamlanan hastaneye ilave bir kısım daha eklendikten sonra hastane tam kapasiteye ulaşmış olacak.

Hastanenin günlük 6-7 bin hasta sirkülasyonunu karşılaması bekleniyor.

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