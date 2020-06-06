Eylem yapmak isterken polis tarafından yerde sürüklenen Nuriye Gülmen: "Öldüren hastalık değil adaletsizliğinizdir"

KHK ile işinden atılan akademisyen Nuriye Gülmen, Ankara Yüksel Caddesi’nde KHK nedeniyle işinden atılan ve bu süreçte kaybeden insanların yaşadıklarını anlatmak için eylem yapmak isterken polis müdahale etti. Polis Gülmen'i yerde sürükledi.

"3.5 yıldır işimize geri dönmek istiyoruz" diyen Gülmen, "Kamu emekçilerinin yaşadığı adaletsizlikleri anlatıyoruz. KHK ile ihraç edildikten sonra kansere yakalanan Caner Durukan 2 gün önce hayatını kaybetti. Onun gibi yüzlerce kamu emekçisi KHK ile işinden atıldıktan sonra çeşitli hastalıklara yakalanıp hayatını kaybetti. Zannetmeyin ki öldüren hastalıktır. Öldüren bu düzenin, AKP'nin yarattığı adaletsizliktir" diye konuştu.

9 yaşından itibaren annesinin kuzeni Vedat Tarhan tarafından cinsel istismara maruz kaldığını anlatan ve soruşturma devam ederken de intihar edip hayatına son veren Emre Yıldır'ı da hatırlattı.

Gülmen şunları söyledi;

"Sadece KHK'lılar değil. 23 yaşındaki bir genç Emre Yıldır 'Adalet nerede?' diyerek kendisini 15. kattan aşağıya attı. 9 yıl boyunca istismara uğradı Emre. 9 yıl sonra istismara uğradığını açıkladı ve suç duyurusunda bulundu. 52 gün boyunca hiçbir işlem yapılmadı. 52 günün sonunda 'Adalet nerede?' diyerek attı kendisini 15. kattan aşağıya..."

Tekirdağ Çorlu’da yaşadığı istismar olayını savcılığa ihbar eden ve istismarcı olduğu kişiden şikâyetçi olan 23 yaşındaki Emre Yıldır, soruşturmanın üzerinden 52 gün geçmesine rağmen bir ifadeye çağrılmayınca yaşadığı 15. kattaki evin penceresinden atlayarak hayatını son vermişti.