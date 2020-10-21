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Eylem yapan arkadaşlarına el salladığı için işten çıkarılan işçi isyan etti: Ekmeğimizle oynuyorlar, yeter!

"Ekmeğimizle oynuyorlar, yeter!"

21 Ekim 2020 08:00

Kocaeli Dilovası Systemair HSK fabrikasında bir işçi, çay molasına çıktığı sırada fabrika önünde protesto gösterisi yapan arkadaşlarına el salladığı için işten çıkarıldığını iddia etti. 2 buçuk yıldır fabrikada çalıştığını söyleyen işçi, yaşadıklarını anlatırken baygınlık geçirdi. 

İşten çıkarıldığı haberini aldıktan sonra fabrika önüne gelerek, ücretsiz izne zorlandıkları için sendikal hakları için protesto yapan arkadaşlarına konuşan işçi, "Çay molasında arkadaşlarıma el salladım diye, sendikaya destek verdim diye çıkışım verildi. Destek vereceğim tabii! Psikolojimi bozdular, içeride bana baskı yaptılar, tedavi görüyorum. Benim burada nasıl çalıştığımı çok iyi biliyor arkadaşlarım. Ekmeğimizle oynuyorlar, yeter!" dedi.

Fabrikada Birleşik Metal-İş Gebze 1 No'lu Şubeye üye oldukları için 45 işçi ücretsiz izne zorlanmış ve fabrika önünde sendikal hakları için eylem başlatmıştı. Ücretsiz izne çıkarılan işçiler fabrika önünde direnişlerini sürdürürken içeride üretime devam eden ve Birleşik Metal-İş üyesi olan 2 işçi de "işyeri kurallarına aykırı davranmak" gerekçesiyle işten atıldı.





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