Evlilikten Sahneler'in yönetmeni Berkin: Evlilik herkesin başına gelen bir bela

Sinema dünyasının öneli yönetmenlerinden Ingmar Bergman'ın yazıp yönettiği "Bir Evlilikten Manzaralar" filminden sahneye uyarlanan "Evlilikten Sahneler" tiyatro oyunu Zorlu PSM'de sahnelenmeye devam ediyor.



Versus Tiyatro tarafından sahnelenen oyunun hem yönetmeni hem de oyuncusu Kayhan Berkin ile oyuncu Öner Erkan T24'te Ayşen Güven’in sorularını yanıtladı.

Ingmar Bergman’ın filminden uyarlanan oyun, “İki insan bir ömür bir arada yaşayabilir mi?”, “Aile nedir?”, “Şefkat nedir?”, “Aşk nedir, ne değildir?” sorularına yanıt arıyor.



Evlilikten Sahneler'in "Evliliği her açıdan değerlendiren, izleyenlere sorular sordurtan" bir oyun olduğunu söyleyen Kayhan Berkin, "Bergman kendi notlarında 'Bir Evlilikten Sahneler' ismini kullanmasını, 'Ben kendi hayatımdan yola çıktığım için "Bir Evlilikten Sahneler' dediğini aktarıyor. Şu an yapım klasikleştiği için biz 'Evlilikten Sahneler' ismini benimsedik. Çünkü evliliği her açıdan değerlendiren ve bize belli cevaplar değil sorular soran ve bu cevap arama yoluna hepimizi katan bir metin" sözleriyle anlattı.

Yazılan metnin sınıflar üstü ve evrensel olduğunu ifade eden Berkin "Çünkü evlilik herkesin başına gelen bir bela" dedi.

Oyuncu Öner Erkan da oyuna ilişkin "Metin çok sağlam ve güçlü. Bize sadece o zaman ile bu zaman arasındaki fark nedir sorusu kaldı. Dolayısıyla birkaç çözüm ile uyarlama yaptık diyebiliriz. Çünkü evrensel ve anakronik bir durum. Bundan iki bin yıl öncede aile kavramı ve evlilik kurumu ile ilgili yine aynı sorular sorulabilirdi. Aslında oyunun sormak istediği soru çok eski bir soru. Bize sadece bugünün dokunuşunu yapmak kaldı" diye konuştu.

Oyunda rol alan diğer oyuncular şöyle: Ece Dizdar, Naz Buhşem, Pınar Göktaş