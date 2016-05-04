Evlilik teklifi yapan adamı kadın reddetti, temizlik işçisi azarladı

Bir aşık arası açılan genç kızı etkilemek için arkadaşlarıyla birlikte Avcılar meydanında bir şov hazırladı. Şov, evlenme teklifini etkili kılmak için hazırlanmıştı ve bir çok kişi de gönüllü olarak rol aldı. Bu sırada yolu Avcılar meydanından geçenlerin çoğu planlarını erteleyip birazdan ortaya çıkması beklenen genç kızı ve "o anı" beklemeye başladı. Bu sırada çalıştığı iş yerinden çıkan genç kız göründü ve plan uygulanmaya başlandı. Sokak müzisyeni çaldı, konfetiler saçıldı, "evet desene, evet desene" sloganları hep bir ağızdan atılmaya başlandı. Ancak işlerin planlayıcıların tahmin ettiği gibi gitmediğinin ilk işaretleri de bu sırada alındı. Genç kız meydana gelmek için hiç de gönüllü değildi. Dakikalar ilerledikçe gönülsüzlükten öte ciddi bir itirazının olduğu anlaşıldı. Genç kız onun için hazırlananlara ilgi göstermeden hızlıca uzaklaştı.