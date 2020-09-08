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Evlilik teklifi ‘sosyal mesafe’ cezasıyla bitti

Polis bana gülümseyerek düğün hediyesi olarak ceza keseceğiz dedi

08 Eylül 2020 10:57

Adıyaman’da sevdiği kıza arkadaşları ile birlikte meşaleli evlilik teklifinde bulunan gence, ‘sosyal mesafe’ kurallarına aykırı davranmaktan 900 TL ceza kesildi.

Polis, sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle tüm şahıslara ceza kesmek istedi ancak damat adayı Doğan Yücel, cezanın kendisine kesilmesini istedi. "Kızın teklife 'evet' cevabını verdiğini söyleyince, polis bana gülümseyerek o zaman sana düğün hediyesi olarak ceza keseceğiz dedi" diyen Yücel, 'sosyal mesafe kurallarına uymamaktan' 900 TL ceza yedi.

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