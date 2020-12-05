Evli olduğu erkek tarafından öldürülen Fatma Yıldız'ın avukatı: Keser gibi bir aletle kafasını parçalayarak öldürdü

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Koruma ve uzaklaştırma kararı aldırmasına rağmen evli olduğu erkek tarafından öldürülen Fatma Hülya Yıldız davası sürüyor.

Hülya Yıldız'ın ailesi davayla ilgili ''Hiçbir cezayla içimiz rahatlamaz ama en ağır cezayı almasını istiyoruz. Hiçbir kadın öldürülmesin, çocuklar annesiz kalmasın. Sanık elinden gelen her türlü çirkinliği yapıyor" dedi.

Duruşma sonrası Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu yaptıkları basın açıklamasında ‘’Sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Öldürülen tüm kadınlar için adalet sağlanana kadar davaları tek tek takip edeceğiz adliyelerden ayrılmayacağız’’ dedi.

Ankara 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada sanık Mehmet Nevzat Yıldız’ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

İddianameye göre Mehmet Nevzat Yıldız evli olduğu ve ayrı yaşadığı Hülya Yıldız’ı defalarca ölümle tehdit etti. Avukat Barış Özbay’ın ifadesine göre Hülya Yıldız’ın evine gelen Mehmet Nevzat Yıldız, Hülya Yıldız’ı keser gibi bir aletle kafasını parçalayarak öldürdü. Olay anını gören ya da belgeleyen bir şey olmadığını söyleyen avukat, şüpheli ile öldürülen kadın arasında önceden yaşanan bir şiddet olduğunu ve açılan 4 ayrı dava olduğunu ifade etti.

Avukat Barış Özbay, şüphelinin duruşmalarda hiçbir üzüntü ya da acı belirtisi göstermediğini ve suçu kabul etmediğini söyledi.

''Canavarca hisle öldürme ibaresi kadın cinayetlerinde çok önemli''

Davanın takipçisi olan Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Avukatı Nilda Baltalı iddianamade ''canavarca hisle öldürme'' ibaresinin yer almasının önemine dikkat çekerek, ''Biz kadın katillerinin sadece işlediği suç eşi kasten öldürme suçuna girdiğinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, o da çoğu zaman haksız tahrik veya pişmanlık gibi gerekçelerle müebbete çevriliyor, itiraz ediyoruz. Müebbet hapis cezası alan birisi açık cezaevinde kalabilir bunun anlamı yılın çoğu günü içimizde dolaşabilir demek oluyor. Biz kadın cinayetlerinde hazırlanan iddianamelerde ''canavarca hisle öldürme'' suçunun daha sık verilmesini istiyoruz çünkü zaten her kadın cinayeti canavarca hisle işleniyor fakat yargımız buna böyle bakmıyor" dedi.



56 bıçak darbesiyle öldürülen Zahide Oğuz davasını hatırlatan Baltacı, ''O dava da bile 56 bıçak darbesiyle ''canavarca hisle öldürme'' suçunu kullandıramadık. Fatma Hülya Yıldız davasında iddianameyi yazan savcı çok iyi bir iş çıkarmış çünkü hem tasarlama var demiş hem haksız tahrike geçit vermemiş hem de canavarca hisle öldürmüştür demiş" ifadelerini kullandı.



Sanığın yargılanmasına 15 Ocak’ta devam edilecek.