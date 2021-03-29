Evlerinde taşlı saldırıya uğrayan Suriyeli aile 'ırkçı saldırı' dedi, vali açıklama yaptı: Komşu kavgası

T24 Haber Merkezi

Gaziantep'te Suriyeli bir aile evlerinde taşlı saldırıya uğradı. Taşlanan evin ve evdeki kadının isyan ettiği görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine açıklama yapan Gaziantep Valisi Davut Gül yaşananların komşu kavgası olduğunu söyledi.

Sosyal medyada Munip Ali isimli kullanıcı tarafından Gaziantep'te evlerinde taşlı saldırıya uğrayan bir ailenin görüntüleri paylaşıldı. Görüntülerde, ırkçı saldırıya uğradıklarını söyleyen ve tepki gösteren kadın "Çocuklar eve giremiyorlar. Hayatlarımız güvence altında değil artık. Çocuklarımız Türk ismi geçtiği zaman korkuyorlar" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi

Gözüne atılan taşla yaralanan çocuğunu da gösteren kadın "Neden bu başımıza gelen ırkçılık, biz buna hep maruz kalıyoruz" diye konuştu. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da seslenen kadın, "Can güvenliğimizi istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz" dedi.

Gaziantep Valisi: Türklerin ya da Suriyelilerin kendi aralarında meydana gelen adli olaylardan bir farkı yoktur

Olaya ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine konuya ilişkin açıklama yapan Gaziantep Valisi Davut Gül, yaşananların bir komşu kavgası olduğunu ve ideolojik bir yönü bulunmadığını söyleyerek "Türklerin ya da Suriyelilerin kendi aralarında meydana gelen adli olaylardan bir farkı yoktur Aile insani ve asayiş yönüyle Valiliğimizin takibindedir" açıklamasında bulundu.