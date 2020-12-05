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Evleri yanarak kül olan Suriyeli aile ev bulamıyor: "Ya ev vermiyorlar ya da fiyatı yükseltiyorlar"

"Yabancı olunca ev vermeyenler de var ya da fiyatı bin lira yapıyorlar"

05 Aralık 2020 12:14

Savaştan kaçıp Türkiye'ye gelen Suriyeli aile, pandeminin, ekonomik krizin ortasında evsiz kaldı.

Ankara'da bir binanın çatı katında 1 oda 1 salonlu bir evde yeni bir yaşam kurmaya çalışan ailenin evi, elektrik kontağından çıkan yangında kül oldu. Evi yanan kadın, "Yeni ev bakıyorum ama yok, çok pahalı. Bu evin kirası 200 liraydı, yabancıyız diye de ev vermiyor herkes. Alt katta annem ve babamla yaşıyoruz, ağabeylerim de var, bu virüsün içinde 9 kişi aynı evdeyiz" diye üzüntüsünü dile getirdi.

Anka'nın haberine göre 9 kişilik ailede tek Türkçe bilen kişi olan ve 5 yıldır Türkiye'de yaşayan Hasna Acuri'nin ailesi yabancılara ev vermeyen emlakçılarla ve ev sahipleriyle de karşılaşıyor. 4 yaşında ve 4 aylık iki çocuğu olan Acuri,  "Bu eve 200 lira kira veriyorduk, eşim günde 70 liraya oto yıkamacıda çalışıyor. Kış olunca işleri azalıyor. Şimdi ev bakıyorum hepsi 600-700 lira, biz bunu karşılayamayız. Yabancı olunca ev vermeyenler de var ya da fiyatı bin lira yapıyorlar" diye çaresizliğini anlattı. 

 

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