Evleri 16 gün içerisinde 17 kez yanan aile: Diyanet İşleri Başkanlığından hocalarımızın incelemesini istiyoruz

Kastamonu’nun merkeze bağlı Kurusaray köyünde yaşayan Dadaylı ailesinin yaşadığı evde bilinmeyen bir sebeple sürekli olarak yangınlar çıkıyor. 1 haftada 6 kez yanması ile gündeme gelen evde yaşayan aile Diyanet İşleri Başkanlığından yardım istedi.

Merak konusu olan ev, 16 gün içerisinde üst üste 17 kez yandı. Küçük çapta çıkan yangınlara ise aile kendi imkanlarıyla müdahale etti. Yangınlar nedeniyle Dadaylı ailesi, büyük korku yaşıyor. Korku sebebi ile aile, evdeki bütün eşyaları da sokağa çıkarttı. Üzeri branda ile örtülen eşyaların bazılarının da çıkan yangınlarda zarar gördüğü görüldü. Evin dışında aileye ait ahır ve samanlıkta da yangınlar çıktı. Samanlıkta çıkan yangında 40 bin lira civarında saman, arpa, buğday gibi tahıl ürünlerinin yandığı belirtildi.

Diyanet İşleri Başkanlığından yardım talebinde bulunan Ahmet Dadaylı, “Küçük bir oğlum vardı, o da korktuğu için Kastamonu’ya abisinin yanına gitti. Bizde korkar olduk, evde oturamıyoruz. Evin önünde aracın içerisinde kalıyoruz. Gece gündüz evi bekliyoruz. Bugün buradan mı yangın çıkacak, yarın başka yerden mi yangın çıkacak. Yatak mı yanacak, öbür oda mı yanacak. Şaşkınız, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Artık devlet büyüklerimizden, Diyanet İşleri Başkanlığından yardım istiyoruz. Biz bıktık, yardım talep ediyoruz. Ne yapacağımızı şaşırmış durumdayız” diye konuştu.