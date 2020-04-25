Evlerden çalan müziğe dansıyla eşlik etti, mahalleyi coşturdu

25 Nisan 2020 12:18
Sultangazi'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle dışarı çıkamayanlar evlerinden müzik çalarak eğlendi. Bu sırada sokağı temizleyen bir belediye görevlisi de çalan müziğe dans ederek eşlik edince ortaya renkli görüntüler çıktı.
Sultangazi Belediyesi Başkanı Abdurrahman Dursun'un "Zor zamanlardan geçtiğimiz günlerde işini neşeyle yapan emekçi kardeşlerimi yürekten kutluyorum. Rabbim neşemizi ve huzurumuzu daim kılsın" notuyla paylaştığı video sosyal medyada büyük ilgi gördü.
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