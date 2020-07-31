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Evlenme teklifi reddedilen erkek, kadının evini bastı, ailesinden 4 kişiyi öldürdü!

31 Temmuz 2020 08:35

Sivas’ta bir erkek evlenme teklifini reddeden kadının ailesinden 4 kişiyi öldürdü. Hayatını kaybedenler arasında bulunan Beyza Kandur’un hamile olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre olay, Yüceyurt mahallesi İsmail Şirin caddesinde bulunan 11 katlı apartmanın 1. katında meydana geldi. İddialara göre, boşanma aşamasındaki 40 yaşındaki G.G.'ye evlenme teklifi eden Dursun G. isimli erkek, evlenme teklifinin reddedilmesi üzerine kadının ailesinin yaşadığı evi bastı. Kandur ailesinin evini basan Dursun G. kadının annesi Döndü Kandur’a, babası Turgut Kandur’a, kardeşi Serkan Kandur’a ve kardeşinin eşi Beyza Kandur’a yanında bulunan silahla ateş etti.

Vücutlarının farklı yerinden yaralanan Serkan, Turgut ve Beyza Kandur olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralı olarak Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Döndü Kandur ise hastanede hayatını kaybetti. Olayda hayatını kaybeden Beyza Kandur’un hamile olduğu öğrenildi.

Olayın ardından cinayetin işlendiği apartmana gelen ölen şahısların yakınlarıysa sinir krizi geçirdi. 

Polis ekiplerinin 3 saatlik çalışmasıyla yakalanan Dursun G. yaralı olarak  yakalandı. Dursun G.'nin ilk ifadesinde öldürdüğü şahısların, kendisine bıçakla saldırmasının üzerine şahıslara ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

Dursun G. İlk ifadesinde G.G. isimli kadınla aralarında sözlendiklerini ve kadının evlilikten vazgeçmesinin üzerine görüşmek için Kandur ailesinin yaşadığı eve gittiğini söylediği, görüşme esnasında öldürdüğü şahısların bıçakla kendisine saldırdığını, kendisinin ise yanında bulunan tabancayla Kandur ailesine 10 el ateş ettiğini ifade ettiği öğrenildi. Olayı gerçekleştirdiği silahla yakalanan Dursun G., Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinde tedavi altına alındı. Öte yandan katil zanlısı Dursun D.‘nin eşinin geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybettiği öğrenildi.

 

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