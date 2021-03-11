Evlendirilme vaadiyle kandırıldı, eniştesi tarafından istismara uğradı, dolandırıldı, işkence edildi: "Palu ailesi gibi bir olay"

40 yaşındaki Abdurrahman Çığ, 20 yıllık eniştesi tarafından kandırıldığı iddiasıyla Müge Anlı ve ekibine başvurdu. Eniştesinin evlendirme vaadiyle ilk 500 bin liralık senet imzalayan Abdurrahman Çığ, eniştesi tarafından tecavüze uğradığını da söyledi. Çığ'ın ormanda çekilmiş çıplak fotoğraflarıyla Müge Anlı'ya başvurduğu öğrenildi.



İddiaların odağındaki ismin 2019 yılında da ölümle sonuçlanan bir olaya karıştığı iddia edildi. Aile, enişte İsa’nın yaptığı peynirleri tüketen 9 kişinin sağlık sorunu yaşadığı, 1 kişinin ise öldüğünü iddia etti.

Ailenin iddialarını dinleyen Müge Anlı, "Palu ailesi gibi bir olay" dedi.



Eşinin kardeşine işkence ettiği, dolandırdığı, istismar ettiği iddia edilen İsa Akman’ın genç adamın dini duygularını da istismar ettiği söylendi. Genç adamı Afyon’da bir 'hocaya' götüren İsa Akman’ın buradaki hocayla da iş birliği yaptığı iddia edildi. Kısmeti bağlı olduğu için evlenemediğine inandırılan genç adam, Afyon’da 'hoca' olduğu iddia edilen kişi tarafından okunduğuna ve kısmetinin açıldığına ikna edilerek burada da 3 bin lira parasının alındığını söyledi.



İsa Akman'ın 1978 doğumlu ve şoför olduğu öğrenildi.