Evinin yakınına JES kuyusu açılan kadının isyanı: Yazıklar olsun doğayı, dünyayı bu hale getirenlere

Aydın'da evinin yakınında Jeotermal Enerji Santrali(JES) kuyusu açılan bir kadın, çektiği video ile santralin yarattığı hava kirliliğine isyan ederek "Yazıklar olsun doğayı, dünyayı bu hale getirenlere" dedi.

Gazeteci Özer Akdemir'in tarafından paylaşılan görüntüde, evinin yakınında JES kuyusu açılan bir kadın santralin yarattığı hava kirliliğine tepki göstererek sağlığının elektrikten daha önemli olduğunu ve yapılan santralin kendilerini zehirlediğini söyledi. Görüntülerde "Çok mu lazım bana elektrik? Çamaşırı, bulaşığı elimde yıkarım, televizyona bakmasam da olur" diyen kadın santralin yarattığı sağlıksız koşullara dikkat çekiyor.