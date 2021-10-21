Evinin önünde hamsi satılmasını istemeyen kişi motorlu testereyle tezgahı parçaladı

Trabzon’un Soğuksu Mahallesinde evinin önünde yeğeninin hamsi satmasını istemeyen amca, motorlu testereyle yeğeninin balık tezgahını parçaladı.

Olayı anlatan yeğen Berat Berk Boz, amcası M.B. ile babasının arasında küslük olduğunu bu nedenle evin önünde bulunan yerde balık satmasını istemediğini belirtti.

Berat Berk Boz, “Burası babaannemin. Videodaki amcam, babamla arasında küslük olduğu için beni de burada istemiyor. O sebepten ötürü burayı parçalıyor. Buraya gelmeden önce beni Whatsapp üzerinden tehdit etmişti. Polise şikayet ettim" diye konuştu.