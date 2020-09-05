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Evinin balkonundan çevreye ateş eden kişi tanınmış profesör çıktı: "Koronavirüs nedeniyle psikolojim bozuldu"

Aytuğ, emniyete verdiği ifadesinde, olay anını bile hatırlamadığını söyledi

05 Eylül 2020 10:57

Ankara'da Perşembe akşamı evinin balkonundan çevreye ateş etmeye başlayan kişi, emniyet güçlerinin müzakere çalışmaları sonucu cuma sabahı saat 05.50 sıralarında yakalandı. Yakalanan kişinin Türkiye’nin tanınmış cerrahlarından Prof. Dr. Semih Aytuğ olduğu ortaya çıktı. 

3 Eylül Perşembe günü saat 22.30 sıralarında Çankaya ilçesinde bir kişi ikameti içerisinden çevreye ateş ettiği ihbarı üzerine Özel Harekat Timleri'nin acilen bölgeye sevki sonrası yakalandı.

Saatlerce süren ikna çabaları sonrasında yakalanan kişinin Türkiye’nin tanınmış cerrahlarından Prof. Dr. Semih Aytuğ olduğu ortaya çıktı. Aytuğ, emniyete verdiği ifadesinde, olay anını bile hatırlamadığını Koronavirüs nedeniyle psikolojisinin bozulduğunu belirtti.

Kızı, annesini öldürmüştü

Prof. Dr. Aytuğ’un kızı Başak Aytuğ, 24 Mart 2008 tarihinde babası gibi akademisyen olan annesini öldürmüştü. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Olcay Tiryaki Aytuğ kızı tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Müebbet hapis cezası alan ve hala ceza evinde olan Başak Aytuğ, ifadesinde cinayeti bir şahsın yönlendirmesi ile işlediğini belirtmişti.

 

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