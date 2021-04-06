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Evinin bahçesinde yapıp bin liradan 300 bin liraya kadar alıcı buluyor: "Ali Koç'ta da var"

Tahta parçalarıyla heykeller yapan Adnan Ceylan'ın eserleri bin lira ile 300 bin lira arasında alıcı buluyor

06 Nisan 2021 15:22

Antalya'da doğadan topladığı odun ve tahta parçalarıyla heykeller yapan Adnan Ceylan'ın eserleri bin lira ile 300 bin lira arasında alıcı buluyor. Pandemi nedeniyle çalışmalarını evinin bahçesinde sürdüren Ceylan Ali Koç ve Rahmi Koç gibi isimlerin de heykellerinden aldığını söyledi. Ceylan, "Birçok yerde heykellerim var. Rahmi Koç'ta ve Ali Koç'ta da var" dedi. 

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen ‘Atıktan Sanata’ başlıklı sergiye 6 heykeliyle katılan, iş insanları Rahmi Koç’un evi için kartal, Ali Koç’un ofisine ise at heykeli yapan sanatçı Adnan Ceylan pandemiyle birlikte işyerini kapatıp bahçesindeki atölyeye yerleşti.

Expo 2016 Fuar Alanı ve Kaleiçi’nde sergilenmek üzere Teke yöresine ait keçi cinsinin konsept heykel çalışmasını yapan Ceylan, son günlerde evinin bahçesindeki atölyede sanatına yön veriyor.

Köpeği Tobi’nin kurumuş ağaç dallarından yaptığı heykelini de bahçesine koyan Ceylan, Japon ustadan öğrendiği bonzai sanatıyla da bitkilere şekil veriyor.

Geri dönüşümle sanatını birleştirdi

Geri dönüşüme önem veren sanatçı kuru odun ve tahta parçalarıyla heykeller yapıyor. Ceylan, çalışmalarını şöyle anlattı:

"Pandemiden dolayı atölyemi ve yaptığım sanat eserlerini sergilediğim sergi mağazamı kapattım. Pandemi herkesi etkilediği kadar sanat camiasını da etkiledi. Sergiler bitti, oteller kapalı, Antalya bölgesi biraz tedirgin. Ama her şeyin düzeleceğine inanıyorum.

"Bu süreçte heykellerimi ev atölyemde yapmaya devam ediyorum. Heykellerim birçok farklı yerde sergileniyor. Özel yaptıklarım, özel isimlerin evlerinde ve ofislerinde bulunuyor. Geri dönüşüm ülkemiz için önemli bir konu.

"Ben bu konuya sanatsal açıdan bakıyorum. Etkileşim içinde bulunduğumuz veya duygusal olarak bağlandığınız hayvanın heykelini ister istemez daha da güzel yapıyorsunuz.

"Tobi’ de benim için önemli bir canlı. Evimin neşesi, onun heykelini yaparken sanırım bu duygusal bağlar etkiledi. Heykel kendisine çok benzedi. O da bahçede heykeliyle sürekli etkileşim halinde."

Ayrıca ahşaptan masalar, sandalyeler, özel tasarım kitaplık, hayvan figürleri gibi birçok aksesuar da yaptığını aktaran Ceylan, heykellerin fiyatını boylarına ve kullanılan ağaç dallarının enderliklerine göre belirlediğini söyledi. Ceylan, heykellerin 1000 TL ile 300 bin TL arasında alıcı bulabildiğini de dile getirdi.

Japon ustadan online eğitim aldı

Dijital çağın birçok yenilik getirdiğini, birkaç ‘tık’ ile dünyanın farklı noktalarına uzanılabildiğini anlatan Adnan Ceylan, pandemi döneminde de boş durmadığını ve eğitim almaya devam ettiğini ifade etti:

"Pandemi döneminde kendimi eve kapatıp gün saymak yerine, Japon bonzai bitki şekillendirme sanatçısının online eğitim programına katıldım. Şimdi ise bahçemde birçok farklı bitkinin bonzia denemesi bulunuyor.

Vakit buldukça bitkilere şekil veriyorum ve büyümelerini izliyorum. Her şey bir denemeyle başlıyor. Bahçenin önünden geçen herkes bitkilere bayılıyor."

Kaynak: DHA 

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