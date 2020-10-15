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Evine yılanların girdiğini iddia eden vatandaş yardım bekliyor

"Komşular için de tehlikeli"

15 Ekim 2020 13:26

Ağrı merkeze bağlı Yolluyazı köyünde ikamet eden Mustafa Koçak, 11 kişilik ailesi ile birlikte yaşadığı evine yılanların yuva yaptığını iddia ederek, evlerini yıkmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Uzun yıllardır ikamet ettikleri evlerini bütün çabalara rağmen yılanlardan temizleyemediklerini dile getiren Koçak, 11 nüfuslu ailesi ile birlikte geçici olarak abisinin evine yerleşmek zorunda kaldıklarını ifade etti. Yetkililer tarafından evlerinde yapılan ilaçlamanın da yılanların evi terk etmesi için fayda sağlamadığını kaydeden Koçak, son çare olarak evi yıkmak zorunda kaldıklarını belirtti.

Ailesi ile birlikte yaklaşan kış mevsimi öncesi evsiz kaldığını belirten Koçak, sorunlarının çözülmesi için yetkililerden yardım istediklerini dile getirerek, "Evimize yılanlar dadandığından dolayı yıllardır ikamet ettiğimiz evimizi yıktık. Yılanların yuvasını, dört tane yılan yumurtası ve birkaç tane de yılan bulduk. Şu anda yılanlar burada var. Duvarların arasına girmişler. 3-4 gündür çalışma yapıyoruz. Varsa diğer yılanları da çıkaralım diye. Akşam eve gittiğimizde de duvarların üstüne çıkıyor yılanlar. Onları fark edip dışarı çıktığımızda da hemen deliklere giriyorlar. Bu sorunumuzun çözülmesi için yetkililerden bir yardım bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Komşular için de tehlikeli"

Evlerindeki yılanların komşular için de tehlike oluşturduğunu kaydeden Koçak, "İlk olarak küçük çocuğum mutfakta fark etti yılanı. Daha sonra oturduğumuz salonun ortasına da bir tane yılan düştü. Bu da pencereden gelmiştir diyerek önemsemedik. Sonraki gün tavandan bir tane yılan daha düşünce yılan yuvası olduğunu düşünerek tedbir almaya başladık. O geceyi ağabeyimin evinde geçirdik. Ertesi gün evin üstünü açtık çok sayıda yılanla karşılaştık. Komşular korkuyor. Bizim sokaktan kimse geçmiyor, yılanlar çok diye. Şu an evimizi yıkmak zorunda kaldık. Misafir kalıyoruz. Zor durumdayız. Devletten yardım bekliyoruz" dedi.

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