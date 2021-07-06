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Evine giren tacizciyi son anda fark ederek komşularına sığındı

06 Temmuz 2021 09:28

Yalova'da daha önce iki kez gece saatlerinde evine gelerek kapıyı çalan kişinin son olarak sabaha karşı evine gizlice girdiğini görünce kaçarak canını kurtardığını söyleyen Meral Gülseven, "Şahsın yakalanmasını istiyorum. Yakalanması için illa benim ölmem mi gerekiyor” dedi.

Güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği belirlenen F.Y.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. 

Altınova ilçesine bağlı Kaytazdere beldesindeki bir sitede oturan Meral Gülseven'in evine, sabah saat 05.40 sıralarında şüpheli F.Y. girdi. Alt kattaki balkonda bulunan saçaklardan tırmanarak 2'nci katın teras kapısından içeri giren F.Y.'yi fark eden Gülseven, panik ve korku içerisinde evden koşarak kaçtı.

Komşularına sığınan Gülseven, durumu kolluk kuvvetlerine bildirdi. Bu sırada komşularının yakalamak istediği şüpheli evden çıkarak kaçtı.

 

YalovaMeral GülsevenEvine giren tacizciyi son anda fark etti

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