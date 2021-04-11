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Evine gelen tilkiye yiyecek aradı: “Muhlama mi etsak?”

11 Nisan 2021 12:50

RİZE´nin Çamlıhemşin ilçesinde Muammet Ermiş, yayla evine giren tilkiye yiyecek verdi. Tilkiye başka yiyecekler vermeyi de düşünen Ermiş'in "Muhlama mı etsak" demesi sosyal medyada çokça paylaşıldı.

Çamlıhemşin ilçesinde karla kaplı Galer Düzü yaylasında aç kalan tilki, yiyecek bulmak için Muhammet Ermiş'in evinin önüne geldi. Evinin avlusunda tilkiyi elleriyle besleyen Ermiş, "Acaba peynir mi versek, muhlama mı etsak" diyerek espri yaptı. Tilki yiyecekleri yedikten sonra gözden kayboldu. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. 

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