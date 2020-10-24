Evinden 2 kamyonet çöp çıkan yaşlı kadının Koronavirüs testi pozitif çıktı

Sivas'ta yalnız yaşayan Elif Baytok'un(81) evinden 2 kamyonet çöp çıktı. Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan Baytok’un Koronavirüs testi de pozitif çıktı.

Sivas'ta yalnız yaşayan Elif Baytok'un evinden kötü kokular gelmesi üzerine, mahalleli durumu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Baytok'un evine gelen ekipler, kötü koku üzerine belediye ekiplerine haber verdi. Ayrıca yüksek ateşi de olduğu belirlenen Baytok, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

Baytok'un burada yapılan Koronavirüs testi de pozitif çıktı.

Hastanede tedaviye alınan Baytok'un, evinde temizleme çalışması başlatan ekipler, 2 kamyonet çöp çıkardı.