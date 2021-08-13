Öldürülen Emmanuel Ifeanyı Owunna'nın davasında karar açıklandı; sanığa iyi hal indirimi uygulandı

Mecidiyeköy’de evinde elleri ve ayakları bağlanarak öldürülen Nijeryalı DJ Emmanuel Ifeanyı Owunna'nın davasında karar açıklandı. Mahkeme, suçunu itiraf eden sanık Acıard’ın cezasında indirim uygulayarak müebbet ve 11 yıl 8 ay hapsine karar verdi. Diğer sanık Araujo’nun ise, 11 yıl 8 ay hapsine hükmedildi.



Şişli Mecidiyeköy’de 5 Şubat 2020’de Emmanuel Ifeanyı Owunnah, elleri ve ayakları elektrik kablosuyla bağlanarak, yüzü ve boğazı kesilerek öldürüldü. Güvenlik kameralarının incelemesiyle olay saatinde Brezilya uyruklu oldukları belirlenen Jonathan Carvalho De Araujo ile Sandro Marcello Acıard isimli iki kişinin Owunnah’ın evinden çıktıkları tespit edildi. Gözaltına alınan sanıklar, ifadelerinin alınmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Olaya ilişkin İstanbul 38. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında sanıklar Jonathan Carvalho De Araujo ile Sandro Marcello Acıard, tutuklu bulundukları cezaevinden getirildi. Duruşmada sanıkların avukatları da hazır bulundu.





Cinayeti itiraf edip beraatını talep etti

Sanık Acıard ailesinin ve çocuğunun pasaport alıp Türkiye’den ayrılmasını beklediği için cinayeti itiraf etmediğini söyleyerek “Onların güvenliği için anlatmadım. Şu anda anlattıklarım doğrudur. Jonathan, bu olaylar olurken aşağıdaydı. Bu olaylar hakkında bilgisi yoktur. Sizlerden çok özür diliyorum. Tahliyemi ve beraatımı talep ederim. Size doğruyu anlatmadığım için özür dilerim. Yaşanan olaydan dolayı da çok üzgünüm” dedi.



Diğer sanık Araujo, maktulü ziyarete gitmesinin suç işlediği anlamına gelmediğini söyleyerek “Ben aşağıda bekledim. Daha ne söyleyebilirim. 1 yıl 6 aydır tutukluyum. Suçsuzum. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum” savunmasını yaptı.

Sanık savunmalarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, cinayeti itiraf eden sanık Acıard’ı, önce ‘nitelikli kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme Acıard’ın suçunu itiraf etmiş olması nedeniyle, cezasında indirim uygulayarak müebbet hapse düşürülmesine hükmetti.



Mahkeme diğer sanık Jonathan Carvalho De Araujo’nın ise, ‘kasten öldürme’ suçundan beraatına karar verdi. Tahliyesine hükmedilen Araujo hakkında ayrıca yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verildi.



Mahkeme heyeti, her iki sanık hakkında ‘nitelikli yağma’ suçundan ise ayrı ayrı 11 yıl 8 ay hapis cezasına hükmetti.