T24 LogoT24 Logo
Haberler

Evinde 4.5 kilo esrar çıktı “Ucuz olduğu için aldım, içiciyim” dedi

“Ucuz olduğu için bu kadar çok esrar aldım”

15 Nisan 2022 10:09

Adana’da polisin yaptığı operasyonda evinde 4.5 kilo esrar çıkan bir kişinin 'içici' olduğunu, ucuz bulduğu için çok fazla aldığını söylediği öğrenildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu madde bulunduğu bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine harekete geçip adrese baskın yaptı. Polis baskında, yatak odasında narkotik detektör köpeğiyle yaptıkları aramada elbise dolabında 4 kilo 500 gram esrar ele geçirdi.

Polis, ikametteki Savaş B.’yi (29) gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, kendisini görüntüleyen gazetecilere, kullanmak için uyuşturucuyu aldığını içici olduğunu belirtirken, ifadesinde de, “Ucuz olduğu için bu kadar çok esrar aldım” dediği öne sürüldü. Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Evinde 4.5 kilo esrar çıktı “içiciyim” dediUcuz olduğu için aldım

Diğer Videolar

İyi Parti: Bir tarafta 10 maaşlı danışmanlar, diğer tarafta sömürülen milletimiz; bu düzen bitecek

İznik Gölü’nde yaşanan siyanobakteri artışı nedeniyle göle girmek yasaklandı

Dominik Cumhuriyeti Çevre Bakanı Mera, ofisinde vurularak öldürüldü

Memur-Sen'den 3600 ek gösterge düzenlemesine ilişkin açıklama: Tazminat yansıtma oranlarında artış yapılması beklentileri karşılayacaktır

Bursa’da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Sinop'ta markete silahlı saldırı: "Ben, devletten, kolluk kuvvetlerinden olayın akıbetini, sonucunu bulmalarını istiyorum"

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24