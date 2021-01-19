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Evin önüne yaptıkları kardan adam çalındı

19 Ocak 2021 14:17

İstanbul’da kar yağışının artmasıyla birlikte Kartal’da yaşayan Akbaş ailesi 5 yaşındaki kızlarının isteğini kırmayarak kartopu oynadıktan sonra araçların üzerindeki karları toplayarak 'kardan adam' yaptı.

Kardan adamla fotoğraf çektiren Akbaş ailesi havanın kararmasıyla evlerine gitti. Sabah olduğunda 'kardan adamı' göremeyen Akbaş ailesi çareyi güvenlik kameralarına bakmakla buldu.

Güvenlik kamera görüntülerini izleyen Akbaş kimliği belirsiz bir kişinin 'kardan adamı' kucaklayarak götürdüğünü gördü.

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