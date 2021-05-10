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Evin balkonu parti sırasında böyle çöktü

Yaklaşık 4,5 metreden düşen 9 kişi yaralandı

10 Mayıs 2021 13:31

ABD’nin Malibu kentinde villada düzenlenen partide balkon çöktü. Yaklaşık 4,5 metreden düşen 9 kişi yaralandı.

Olay, ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles kentinin Malibu ilçesinde meydan geldi. Plaj kenarındaki bir evde düzenlenen partide 9 kişi balkonun çökmesiyle yaklaşık 4,5 metre yükseklikten düştü.

Yetkililer, balkonda 10-15 kişinin bulunduğunu, 4’ü ağır olmak üzere 9’unun çökme sonucu yaralandığını duyurdu.

Balkonun alt kısmında kayalıkların bulunduğu ifade edildi.

Kaynak: DHA

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