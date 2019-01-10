T24 LogoT24 Logo
Haberler

Evi yanan kadın, gözyaşlarına boğuldu

10 Ocak 2019 14:29

Adana'da elektrik kesilince yakılan mumdan çıkan yangında, ev kullanılmaz hale geldi. Yangında dumandan etkilenen ev sahibi Hatice Ölmen, itfaiye ekibinin söndürme çalışması sırasında gözyaşlarına boğuldu. Yangın, saat 02.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Havuzlubahçe Mahallesi 15021 Sokak'ta 3 katlı bir binanın 2'inci katında çıktı. Elektriğin kesik olması nedeniyle mum yakan Hatice Ölmen, iddiaya göre bir süre sonra uyuya kaldı. Devrilen mum, eşyaları tutuşturdu. Evi duman sararken, uyanan Hatice Ölmez, oğlunu da alıp, evden çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, yangını diğer evlere sıçramadan söndürdü. Yangın sırasında dumandan etkilenen Ölmen, itfaiye erlerinin çalışması sırasında gözyaşlarına boğuldu. Ölmen'e, gelen ambulansta ayakta müdahale edildi.

ETİKETLER

yangınevkadıngözyaşıEvi yanan kadıngözyaşlarına boğuldu

Diğer Videolar

Murat Sabuncu ve Aydın Engin, Gezi kararını yorumladı: "Öyle sanıyorum ki duruşma aralarında telefonlar iyi çalıştı"

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 'Metroda nezaket kuralları' videosu

Saros Körfezi'nde köpekbalığı görüntülendi

HDP'li Garo Paylan: Erdoğan'ın kararıyla tutuklanıp bırakılıyoruz, bu ülke için yıkım

Çocuklar şiddete karşı şarkılarını söyledi

HDP'li Sancar'dan Gezi Davası yorumu: Buradan çıkaracağımız mesaj; adalet isteyenler bütün adaletsizliklere karşı mücadeleyi sürdürmelidir

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Ne Türkiye, ne de Rusya birbirinden vazgeçmek istiyor; ama gerginlik...

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Cinsellik temalı sohbet videosu 3 milyon kez izlenen influencer Cansu...

Arka Sokaklar'da dikkati çeken 'bekçi' sahnesi: Bunlar da yeni çıktı;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Güldür Güldür Show'un Almanya Turnesi kanlı bitti; 1 kişi hayatını...

AKP'li Savcı Sayan o fotoğrafı apar topar sildi...

Yargıdan bekçiler için bir karar daha: Kimlik soramazsın...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Ne Türkiye, ne de Rusya birbirinden vazgeçmek istiyor; ama gerginlik...

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Cinsellik temalı sohbet videosu 3 milyon kez izlenen influencer Cansu...

Arka Sokaklar'da dikkati çeken 'bekçi' sahnesi: Bunlar da yeni çıktı;...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24