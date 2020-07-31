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Evi yanan 76 yaşındaki kadın tek başına ahırda yaşıyor: "Yetkililerden yardım istiyorum"

31 Temmuz 2020 12:58

Erzurum'un Olur ilçesine bağlı Aşağı Karacasu köyünde Bülbül Yalçın, çıkan yangında evi kül olunca eski bir ahırda tek başına yaşam mücadelesi veriyor.

Aşağı Karacasu'da yalnız yaşayan 76 yaşındaki 4 çocuk annesi Bülbül Yalçın'ın evinde 23 Temmuz'da yangın çıktı. Güneş enerji sisteminin patlaması sonucu şaselerden çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi. Sokağın dar olması nedeniyle itfaiye aracı yangına müdahalede geç kalınca evsiz kalan Bülbül Yalçın'ın imdadına komşuları yetişti. Bülbül ninenin komşuları yangından kurtarılan birkaç parça eşya ile eski ahırını boyadı.

Ahırda yaşamaya başlayan Bülbül Yalçın, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatarak yetklililerden yardım istediğini söyledi. 

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Bülbül YalçınBülbül YalçınErzurumOlur ilçesiAşağı Karacasu köyü

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