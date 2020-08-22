T24 LogoT24 Logo
Haberler

Evi küle döndü, o bıldırcınları için ağladı: Ben sokakta da yatarım, onlar benim arkadaşımdı

İtfaiye ekipleri, yangını yarım saatlik bir çalışma sonucu söndürdü

22 Ağustos 2020 12:56

 Antalya’da yangında evi küle dönen Orhan Doğan, içeride yanarak can veren bıldırcınlarına üzüldü. Talihsiz adam, “Evi boş ver, ben dışarıda da yaşarım. Bıldırcınlar gitti. Onlar benim arkadaşlarımdı” diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Yangın, saat 10.30 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Hüsnükarakaş Mahallesi 3581. Sokak'taki bir gecekonduda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhan Doğan’a (38) ait gecekonduda bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Bu sırada evin içerisinde bulunan Doğan, çevredekilerin yardımıyla dışarıya çıkarıldı. İhbarın ardından olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını yarım saatlik bir çalışma sonucu söndürdü. 

ETİKETLER

antalyakepezev yangınıbıdırcınölen bıldırcınlarına ağladıorhan doğan

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 7 Ekim 2020

Furkan Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul'dan HDP operasyonlarına tepki: Zulüm zulümdür

S-400’leri taşıyan ikinci konvoy Samsun'dan geçti

Özgü Namal’ın eşi Ahmet Serdar Oral'ın ölümünün ardından yaşadıkları köydeki komşuları konuştu

'Ben de Kaskımı Takıyorum' kampanyası

Karadeniz'in dibinde 19. yüzyıla ait tarihi top bulundu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ekrem İmamoğlu'ndan Beyoğlu Belediye Başkanı'na: Müsamere çocuğu gibi çıkıp... ...

Esra Erol'a katılan konuk: Eşim hamile sevgilisiyle kendi babasına resmî...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Makam odasında mastürbasyon yapan sendika başkanı görevden alındı!...

KKTC'de Halkın Partisi koalisyondan çekilme kararı aldı, hükümet düştü!...

Medeni Kanunu hedef alan ve erkeklere 'boşanmak yerine ikinci eş...

Türk lirasında yeni 'dip noktası': Dolar ve euro tarihi zirveye...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ekrem İmamoğlu'ndan Beyoğlu Belediye Başkanı'na: Müsamere çocuğu gibi çıkıp... ...

Esra Erol'a katılan konuk: Eşim hamile sevgilisiyle kendi babasına resmî...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24