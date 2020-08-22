Evi küle döndü, o bıldırcınları için ağladı: Ben sokakta da yatarım, onlar benim arkadaşımdı

Antalya’da yangında evi küle dönen Orhan Doğan, içeride yanarak can veren bıldırcınlarına üzüldü. Talihsiz adam, “Evi boş ver, ben dışarıda da yaşarım. Bıldırcınlar gitti. Onlar benim arkadaşlarımdı” diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Yangın, saat 10.30 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Hüsnükarakaş Mahallesi 3581. Sokak'taki bir gecekonduda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhan Doğan’a (38) ait gecekonduda bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Bu sırada evin içerisinde bulunan Doğan, çevredekilerin yardımıyla dışarıya çıkarıldı. İhbarın ardından olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını yarım saatlik bir çalışma sonucu söndürdü.