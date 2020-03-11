Ölüm orucundaki Grup Yorum üyeleri, 'zorunlu yatış' kararıyla hastaneye götürülmüş

Polisler tarafından evi basılarak hastaneye götürülen ölüm orucundaki Grup Yorum üyeleri İbrahim Gökçek ve Helin Bölek hakkında Sağlık Bakanlığı'nın talebi üzerine 18. Sulh Hukuk Hâkimliği'nin, 'zorunlu yatış' kararı verdiği öğrenildi.

Hastane kurulunun kararı, ölüm orucunun 268’inci gününde olan Helin Bölek'in ve ölüm orucunun 265’inci gününde olan Gökçek’in avukatları ile gönüllü hekimlere değil, polise verildi.

Helin Bölek ve İbrahim Gökçek için hastanede bulunanlar, polis zoru ile dışarı çıkarılmaya çalışıldı.

Dayanışma için orada bulunan çok sayıda kişi, “İnsanlık onuru işkenceyi yenecek” sloganı attı.

Oruç evi basıldı

Tutuklandıktan sonra başladıkları ölüm orucu eylemine tahliyelerinden sonra da devam eden Grup Yorum üyeleri İbrahim Gökçek ve Helin Bölek’in kaldığı eve sabaha karşı polis baskınının düzenlendiği ve iki grup yorum üyesinin İstanbul'daki Ümraniye Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü öğrenildi.

Grup Yorum’un Facebook sayfasından “Şu an Helin ve İbrahim’in kaldığı Armutlu’daki direniş evi basılmıştır. Direnişçilerimizin kılına gelecek en ufak bir zarardan AKP iktidarı ve onun eli kanlı polisleri sorumludur” açıklaması paylaşıldı.

Ümraniye Devlet Hastanesi’ne götürüldüler

Hapishanede kalamayacağı yönünde rapor hazırlanarak tahliye edilen İbrahim Gökçek ölüm orucu eyleminin 268’inci, Helin Bölek de 265’inci gününde. Helin Bölek ve İbrahim Gökçek’in Ümraniye Devlet Hastanesi’ne götürüldüğü bilgisi verildi.

Grup Yorum’un twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre; Ümraniye Devlet Hastanesi’nin etrafı polis ablukasına alındı. Bölek ve Gökçek’in yanından ailesi dışındaki herkes hastane dışına çıkarıldı.

18. Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararında, "Davalıların hayati tehlikesinin olduğunun yazılı tutanakla tespit edilmesi ve sosyal medya üzerinden kaos oluşturmaya çalışılmasına istinaden tedbir kararı zaruretinin hasıl olduğu" belirtilerek iki Grup Yorum üyesinin "Tedavisinin sağlanmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir" denildi.