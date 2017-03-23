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'Evet' çağrısı yapan Yıldırım Demirören 18 gün önce ne demişti?

23 Mart 2017 21:40

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in Futbol Zirvesi'nde 'evet' çağrısı yapması gündemdeki yerini koruyor. CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ise Demirören'in 'evet' çağrısı yapmasından daha 18 gün önce futbola siyaset karıştırılmaması gerektiğini söylediği bir videoyu "Ben izlerken utandım" notuyla paylaştı. Yıldırım Demirören ise 18 gün sonra Futbol'un Zirvesi organizasyonunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın önünde, "Sayın Cumhurbaşkanım daha güçlü Türkiye için 17 Nisan sabahı 'Evet' diyen bir Türkiye'ye uyanmak için saygılarımı sunuyorum" demişti. İşte Demirören'in o sözleri...

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