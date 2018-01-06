Everton'la 4.5 yıllık sözleşme imzalayan Cenk Tosun: Taraftarlara nasıl bir futbolcu olduğumu göstermek için sabırsızlanıyorum

Everton, Beşiktaş'tan Cenk Tosun'u kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Yeni takımıyla 4.5 yıllık sözleşme imzalayan Cenk, yılda vergi hariç net 4 milyon euro kazanacak. Bonservis bedeli ise 28 milyon euro. İngiliz kulübü Everton'a 27 milyon euro'ya transfer olan Cenk Tosun'u kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Kulübün televizyonuna konuşan Cenk Tosun, Everton futbolcusu olmanın muhteşem bir duygu olduğunu belirterek, "Burada olduğum için mutluyum. Everton'da oynayacağım için heyecanlıyım. Everton, büyük bir tarihe ve kültüre sahip. Taraftarlara nasıl bir futbolcu olduğumu göstermek için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.