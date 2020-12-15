T24 LogoT24 Logo
Haberler

Silahlı saldırgandan polislere: “Sizi Doğu’ya sürdürürüm”

“Fiziksel müdahalede bulunulmasın” diyen alkollü kişiyi polis ekipleri ikna yoluyla gözaltına almaya çalıştı

15 Aralık 2020 10:51

İstanbul Sultanbeyli'de gece saatlerinde silahlı saldırganlar bir eve kurşun yağdırdı. Olayda yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken polis ekipleri ihbar üzerine bölgeye sevk edildi. 

Silahlı saldırgan ve arkadaşı saldırdıkları eve çok yakın bir noktada otomobilin içerisinde gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişi polislere tehditler savurarak, “Çoğunuzu Doğu'ya sürdüreceğim”  dedi. 

 

“Fiziksel müdahalede bulunulmasın” diyen alkollü kişiyi polis ekipleri ikna yoluyla gözaltına almaya çalıştı.

ETİKETLER

İstanbul Sultanbeylisaldırgandan polise tehdit“Sizi Doğu’ya sürdürürümBünyamin Ssilahlı saldırı

Diğer Videolar

Kadıköy halkı balkonlarda; Boğaziçililere 'tencere tava' desteği

Gözaltına alınan genç aracın camına burnuyla 'ambulans' yazdı; "1,5 saattir ters kelepçeyle bekletiyorlar"

Boğaziçili öğrencilere destek eyleminde polis gençleri böyle gözaltına aldı

Bir vatandaşın isyanı: "Gitti bu çocuklar bu ülkeden, bunlar da gidecek; ilk 300'e giren çocuklar bunlar, yazık"

Boğaziçililere destek veren bir kişi polis tarafından böyle yumruklandı

Kadıköy halkı, Boğaziçililere destek verenleri böyle alkışladı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Bekir Ağırdır: AK Parti yüzde 40'ı geçmez, kutuplaşmanın sınırına gelindi;...

Alaattin Çakıcı adliyeye çakarlı konvoyla gitti; valilikten açıklama geldi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Prof. Dr. Ahmet Ercan’dan peş peşe deprem yaşayan İzmirlilere: Korkutmak...

Gülseren Budayıcıoğlu'nun bir eseri daha dizi oluyor...

Erdoğan yüz yüze eğitim kararını açıkladı; 15 Şubat'ta köy okulları,...

Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne atanan Melih Bulu yardımcısını 4 hafta sonra...

Boğaziçi Üniversitesi'ne polis girdi, rektör Bulu'yu protesto eden onlarca öğrenci...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Bekir Ağırdır: AK Parti yüzde 40'ı geçmez, kutuplaşmanın sınırına gelindi;...

Alaattin Çakıcı adliyeye çakarlı konvoyla gitti; valilikten açıklama geldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24