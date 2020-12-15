Silahlı saldırgandan polislere: “Sizi Doğu’ya sürdürürüm”

İstanbul Sultanbeyli'de gece saatlerinde silahlı saldırganlar bir eve kurşun yağdırdı. Olayda yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken polis ekipleri ihbar üzerine bölgeye sevk edildi.

Silahlı saldırgan ve arkadaşı saldırdıkları eve çok yakın bir noktada otomobilin içerisinde gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişi polislere tehditler savurarak, “Çoğunuzu Doğu'ya sürdüreceğim” dedi.

“Fiziksel müdahalede bulunulmasın” diyen alkollü kişiyi polis ekipleri ikna yoluyla gözaltına almaya çalıştı.