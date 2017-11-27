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Eve internet bağlatmayan kocasını ve iki bebeğini bırakıp kaçtı

27 Kasım 2017 19:32

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde Suriyeli bir kadın, biri 51 günlük diğeri de 1 yaşında olan bebeklerini istediklerini almayan kocasının çalıştığı büfeye bırakıp kaçtı. Akşam saatlerinde İzmit Fatih Öven Sokak üzerindeki bir büfede Ayla İ. isimli Suriye uyruklu kadın, iddiaya göre cep telefonu ve evine internet bağlatmasını isteyen ancak isteklerini kabul etmeyen kocasının çalıştığı büfeye geldi. Burada kocasıyla tartışan Ayla İ., yanında getirdiği biri 51 günlük diğeri 1 yaşında olan Muhammet ve Marina adlı bebeklerini büfeye bırakıp kaçtı.

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