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Eve geç gelen 12 yaşındaki yeğenini ayağından zincirledi

01 Kasım 2017 20:49

Eskişehir'de 12 yaşındaki bir çocuk, eve geç geldiği için beraber yaşadığı amcası tarafından ayağından zincirlendi. Çocuğu zincirlerden yardım için gittiği inşaat işçileri kurtardı. Eskişehir'de eve geç geldiği gerekçesiyle amcası tarafından zincire vurulduğu iddia edilen 12 yaşındaki çocuk, olay yeri yakınlarındaki inşaat işçileri tarafından kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, Emek Mahallesi Akhisar Sokak'taki bir evde yaşayan Y.M.T. (12), evde kimsenin olmadığı bir sırada dışarıya çıktı ve yakında bulunan inşaatta çalışan işçilerden ayaklarındaki zincirin çıkarılması için yardım istedi. İşçiler, çocuğun ayaklarındaki zinciri demir kesme makası ile söktü ve durumu emniyet güçlerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, amca İzzet T'yi "çocuğa eziyet ve işkence" suçlamasıyla gözaltına aldı. Şüpheli İzzet T'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

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