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Eve asılan '128 milyar dolar' afişi de indirildi: "Hukuk mücadelemi başlatıyorum"

Balkonundaki '128 milyar dolar' afişi indirilen CHP'li yönetici, suç duyurusunda bulundu

27 Nisan 2021 16:21

CHP Kayseri İl Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Yeşilyurt'un evinin balkonuna astığı '128 milyar dolar nerede?' afişi polis ekipleri tarafından söküldü. Yeşilyurt, suç duyurusunda bulundu.

CHP Kayseri İl Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Yeşilyurt'un, evinin balkonuna astığı “128 Milyar dolar nerede?” yazılı afişi indirildi.

Özgür Yeşilyurt, afişin Cumhuriyet Savcılığı kararı olmadan indirildiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Kayseri Adliyesi önünde basın açıklaması yapan Özgür Yeşilyurt, 16 Nisan’da evine astığı pankartını indirmeye gelen polislere savcılık kararını sorduğunu, ancak bu konuda yanıt alamadığını söyledi.

Yeşilyurt, “Pankartı sökmek için gelen polis ekiplerinden savcılık kararı istedim, ancak Valilik kararı ile Kabahatler Kanununa göre hakkımda işlem yaptılar. Pankartı itfaiye aracı ile söktüler. Pankartıma hukuksuz şekilde el koydular. Bu konuda hukuk mücadelesi başlattık. Hiçbir şeyden korkmuyoruz, korkmayacağız. Bir kez daha Adalet Sarayından soruyoruz; 128 milyar dolar nerede?” ifadelerini kullandı. 

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